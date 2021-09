Za ovlivnění pronájmu reklamních ploch v metru rozdal soud tresty ve výši 50 tisíc korun

„Naprosto jsme se ztotožnili s právní kvalifikací tak, jak ji stanovil soud prvního stupně. Trest jsme zmírnili s ohledem na dobu, která uplynula od spáchání trestného činu. Je to pět let a obžalovaní nadále žijí bezúhonnými životy,“ uvedla soudkyně Miroslava Straková. Doplnila, že trestní řízení bylo neúměrně dlouhé, což nezavinili obžalovaní.

Veřejná soutěž a střet zájmů

Valenta v minulosti u soudu argumentoval tím, že u většiny záměrů městské části je výslovně uvedeno, že nejde o veřejnou soutěž. Nyní k tomu doplnil, že ohledně reklamních ploch v metru šlo o dva různé plány, přičemž ten první s euroAWK byl zrušen z objektivních důvodů.

Tenzer se hájil tím, že ze své pozice neměl možnost ovlivňovat, jakou cenu za pronájem jeho firma městské části nabídne. „Dodnes nevím, co jsem vlastně udělal špatně,“ řekl odvolacímu senátu. „Vy se jako odborníci s právním vzděláním nejste schopni shodnout, zda to byly veřejné informace, nebo nebyly. Já to stále nevím a nemohl jsem to vědět v té době. Dostal jsem něco, co jsem si nevyžádal,“ dodal.

Firma dříve u soudu uvedla, že peníze, které od ní Valenta dostal, byly odměnou za poradenství. Muž ve stejné době dostával peníze za konzultace i od městské části Praha 1. Soudkyně ve čtvrtek poukázala na to, že byl tehdy stále v aktivním kontaktu s úředníky, a to jednak vzhledem ke svým funkcím v různých komisích, tak i proto, že si „velmi čile“ dopisoval se starostou Oldřichem Lomeckým (dříve TOP 09).

Francouzská firma JCDecaux v Praze působí zejména na základě dvou velkých smluv z 90. let. První z nich společnosti zajišťovala výhradní právo na umisťování reklamy v MHD. Dopravní podnik ji v roce 2016 označil za nevýhodnou a vypověděl ji. Poté se obě strany začaly soudit o její platnost. Soud loni smlouvu zatím nepravomocně označil za od počátku neplatnou. Spor stále pokračuje a JCDecaux zahájila s ČR mezinárodní arbitráž.

Druhá smlouva, která se týkala 900 zastávek MHD a mobiliáře v ulicích, vypršela letos v červnu. Město chce přístřešky na zastávkách v následujících dvou letech nahradit vlastními.