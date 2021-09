Až patnáct tisíc lidí zemřít nemuselo, řekl Prymula. Kritizoval nízkou očkovanost seniorů

K uznávání protilátek Prymula řekl, že jde o složitou problematiku. „Já myslím, že bychom se měli shodnout na tom, že lidé, kteří covid prodělali, by měli dostat jenom jednu dávku (vakcíny), protože to je dostatečné. Jestli ale uznat, že tito lidé jsou imunní a nemuseli by být testováni, to už je věc mnohem diskutabilnější,“ upozornil.

V posledních dnech nakažených koronavirem v Česku přibývá. Podle Prymuly však tento nárůst není exponenciální. „Ale když se srovnají poslední dva týdny, tak jednoznačně ten poslední dominuje, a v posledních dnech, to znamená čtvrtek a pátek, kdy se testovalo maximálně, vidíme hodnoty přes tři sta (nových případů),“ řekl.

Klidnější podzim

Prymula věří, že podzimní situace nebude tak dramatická, jako tomu bylo loni na podzim nebo letos na jaře. „V Evropě vidíme, že dochází k poměrně masivnímu nárůstu, že už tady čtvrtá vlna v řadě zemí je. Třeba v Izraeli je to poměrně překvapivé. Na druhou stanu, myslím si, že u nás počet osob, které nemoc prodělaly, je vysoký,“ zmínil s tím, že by to mohlo být i násobně víc, než uvádí statistiky. Myslí si také, že Česko je jednou z nejpromořenějších zemí na světě.