Děti s nadšením vtrhly do nového roku, ministr ale není tak optimistický jako loni

video Události, komentáře: Zpátky do škol

Ve školním roce 2019/2020 byly děti doma od března do května, v roce 2020/2021 většinou od října do prosince a po krátkém předvánočním intermezzu znovu od ledna do května. Nyní všichni doufají, že školní rok 2021/2022 se již obejde bez plošného uzavření škol, a tak školáci konečně dostanou šanci vyrovnat se s důsledky posledních dvou abnormálních roků.

Dětský psycholog Václav Mertin je přesvědčen, že pokud tu příležitost děti dostanou, využijí ji. „Vydrží spoustu věcí. Otřepou se, a když se vrátí společnost, vrátí se škola, tak se vrátí k normálu,“ uvedl. Připustil však, že se u někoho až nyní mohou projevit psychické následky uplynulého období.

„Když jsou problémy, tak držíme, a pak to povolí, je najednou dobře a my povolíme taky. Týká se to i dětí. Můžeme počítat s tím, že u některých dětí se teprve teď budou objevovat problémy, které souvisejí s tím, jak rok a půl trávily,“ podotkl.