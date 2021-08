Testy v sobotu odhalily 132 nakažených covidem, podobně jako před týdnem

Zdravotníci v sobotu naočkovali v celé zemi přes 8200 lidí, to je ale v mezitýdenním srovnání zhruba o šest tisíc méně, údaje za uplynulý den se ale mohou ještě zvýšit. Dokončené očkování má už více než 5,6 milionu lidí, tedy víc než polovina všech obyvatel. Cílem ministerstva zdravotnictví je mít proočkováno 70 procent populace. Očkovat se mohou i děti od dvanácti let.

Vláda v pondělí projedná, kdo dostane třetí dávku vakcíny

Vláda bude v pondělí jednat o tom, kdo by měl dostat třetí dávku očkování proti covidu-19. Řídit se hodlá postojem odborných společností, podle kterých by další posilující dávku potřebovali například lidé po transplantacích orgánů, senioři nad 65 let, klienti domovů pro seniory, pacienti s chronickými onemocněními a také zdravotníci a pracovníci v sociálních službách.

Odborníci očekávají, že s koncem letních prázdnin a návratem lidí z dovolených bude epidemie covidu v Česku opět sílit. Situace by však neměla být tak dramatická jako loni na podzim či letos na jaře, a to ani při vysoce rizikovém scénáři vývoje situace. Je to díky proočkovanosti i vysokému počtu lidí, kteří už nemoc prodělali.