Německý prezident Steinmeier je poslední den v Česku. Sešel se s Babišem, zamíří do Ústí

Do Hrzánského paláce přijel německý prezident po osmé hodině ráno, aby diskutoval s Babišem o situaci v Afghánistánu, o vzájemných vztazích, o aktuálním vývoji pandemie i o nadcházejícím českém předsednictví v Evropské unii.

Po necelé hodině jednání s českým premiérem zamířil Steinmeier do Dejvic na návštěvu ČVUT. Po ní odjede německá delegace do Ústí nad Labem, kde si prohlédne expozici Naši Němci v tamním muzeu a setká se se zástupci občanské společnosti. Odpoledne pak odjede opět vlakem do Berlína.

Steinmeier do Česka přijel ve středu netradičně vlakem. Dosud se setkal s prezidentem Milošem Zemanem nebo s předsedy Poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO) a Senátu Milošem Vystrčilem (ODS). Navštívil také kryptu pravoslavného kostela v Resslově ulici v Praze, kde po boji s nacisty zemřeli po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha českoslovenští výsadkáři.