Steinmeier jako první německý prezident uctil památku československých parašutistů

V minulosti se do krypty vypravilo pouze několik prezidentů a významných představitelů cizích států. Památník navštívili rakouský prezident Heinz Fischer, britský princ Charles a jeho manželka Camilla, řecký, bulharský a kyperský prezident či nynější britský premiér Boris Johnson v roli ministra zahraničí. V roce 1995 kryptu navštívil německý velvyslanec v Praze Rolf Hofstetter.

Německý prezident položením věnce uctil památku parašutistů, kteří v červnu 1942 zemřeli po boji s německou přesilou. Mezi padlými byli i Jozef Gabčík a Jan Kubiš, kteří o tři týdny dříve úspěšně zaútočili na Heydricha. V kostele a kryptě zemřeli také Adolf Opálka, Josef Valčík, Jan Hrubý, Josef Bublík a Jaroslav Švarc. Nejen jejich památku od roku 1995 připomíná přímo v cyrilometodějském chrámu umístěný Národní památník hrdinů heydrichiády.

Podle Zdeňka Špitálníka z Vojenského historického ústavu je přítomnost německé hlavy státu u pietního místa zásadním momentem. „Je to gesto smíření,“ říká. Připomíná, že Steinmeier se narodil po válce, a představuje proto generaci, která už je od válečných událostí oproštěna.

Dle předsedy poslaneckého zahraničního výboru Ondřeje Veselého (ČSSD) je obrušování historických hran nutné. „Je velmi dobře, že německý prezident to cítí a snaží se pro to něco udělat,“ míní Veselý. Politici na obou stranách hranic by podle něj měli hledat cesty smíření. Místopředseda výboru Jaroslav Bžoch (ANO) bere Steinmeierovo gesto jako vstřícnou ukázku toho, že by obě země měly nechat minulost za sebou a soustředit se na společnou budoucnost.