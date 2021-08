Třetí evakuační speciál míří z Česka do Afghánistánu

Z Prahy do Afghánistánu v noci odletěl vojenský evakuační speciál. Podle údajů z leteckého radaru po necelých čtyřech hodinách přistál v ázerbájdžánském Baku, odkud ráno pokračoval směrem do Afghánistánu. Vyslání třetího letounu potvrdila ráno česká armáda. Při předchozích dvou cestách dopravil do Česka 133 lidí.