Koudelka vede BIS dál. Ovšem zatím jen dočasně, z pověření vlády

V červenci 2016 byl Michal Koudelka představen na parlamentním bezpečnostním výboru a v půli měsíce byl uveden do funkce ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) na dobu pěti let, která mu nyní vypršela.

Po vyjednáváních, která proběhla v posledních týdnech, bude ve funkci pokračovat jako zastupující ředitel. Vláda Andreje Babiše o dalším pověření Koudelky rozhodla na mimořádném jednání začátkem srpna. Funkci má tak nyní jen dočasně s tím, že o dalším vedení tajné služby rozhodne příští kabinet vzešlý z podzimních voleb.

Pověření místo jmenování

„Myslíme si, že taková důležitá funkce má být rozhodnuta novou vládou, která získá důvěru občanů a sněmovny. Je to mandát na pět let,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš s tím, že jde o rozhodnutí celé vládní koalice. „Při hlasování nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel,“ konstatoval premiér.

To potvrzuje předseda koaliční ČSSD. „Já jsem akceptoval to řešení, se kterým přišel pan premiér - pověřit současného ředitele. Jsem přesvědčen, že to je v souladu se zákonem,“ řekl Jan Hamáček.