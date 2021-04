Vláda znovu navrhne povýšení Koudelky na generála. Prezident to ale již pětkrát odmítl

Vláda znovu navrhne prezidentovi Miloši Zemanovi, aby jmenoval ředitele Bezpečnostní informační služby Michala Koudelku generálem. Řekl to premiér Andrej Babiš (ANO) při uvedení ministra zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD) do úřadu. Vláda navrhla Koudelkovo povýšení již pětkrát, hlava státu to pokaždé odmítla. K činnosti BIS pod vedením Michala Koudelky je prezident dlouhodobě kritický.