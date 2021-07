Do armády vstoupila ve 14 letech a šla bojovat na Duklu, osud nejen sester Biněvských připomíná nová kniha

Věra Biněvská je jednou z veteránek z východní fronty. Do druhé světové války se zapojila, když jí bylo 14 let. Osudy československých bojovnic shrnuje nová publikace Ve stínu mužů. Nové informace se objevují i téměř osmdesát let od konce války, třeba rodina Biněvských získala válečné záběry Věřiny starší sestry Vandy.