Po výbuchu v lovosické chemičce jsou čtyři zranění. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu

Jednoho raněného záchranáři transportovali helikoptérou do pražské Vinohradské nemocnice, píše server. Jeden zraněný směřoval do ústecké nemocnice a jeden do nemocnice v Litoměřicích, popsal mluvčí ústeckých záchranářů Prokop Voleník.

Novinkám také potvrdil, že u čtvrtého zraněného, jenž rovněž zamířil do Litoměřic, se v době výbuchu zhoršil zdravotní stav, nebyl ale zraněn přímo explozí.

V areálu společnosti Preol zasahuje dvanáct jednotek hasičů, vyhlášen je třetí stupeň poplachu ze čtyř. „Na pokyn výrobního ředitele firmy Preol z důvodu ohrožení statiky jsme přerušili ochlazování budovy a stále čekáme na vyjádření statika. Na místo letí vrtulník s termokamerou,“ řekl serveru před jednou hodinou ranní mluvčí hasičů Milan Rudolf.

Dvanáct jednotek hasičů zasahuje po výbuchu v areálu firmy Preol v Lovosicích. Ochlazujeme halu 35 x 20 x 25 metrů i za pomocí výškové techniky bez obsluhy. Na místo je povolán vrtulník s termokamerou. Je vyhlášen třetí stupeň poplachu. pic.twitter.com/Ek2w93kNfe — HZS Ústeckého kraje (@HzsUlk) July 5, 2021

K explozi došlo v důsledku úniku plynu hexan. „Na základě informací od hlavního technologa je možné, že by mohlo dojít k dalšímu výbuchu,“ dodal Rudolf.

Policisté odklání dopravu a zajišťují bezpečný prostor. Potvrdili informaci o čtyřech raněných.

Na místo zamířil hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO).