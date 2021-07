Letní doučovací kempy začaly. V září by se na ně mělo navázat i ve školách

„Já jsem se učil jenom doma s tátou, na výuce jsem nebyl, protože mně se to sekalo,“ popsal žák první třídy Michal Kozel. Dětí jako on je na táboře celkem patnáct. V létě se tu takových skupin vystřídá deset. „Pracují ve skupině, jsou namíchaní věkově, takže se tady podporují i nějaké sociální dovednosti,“ doplňuje Černá. A po vzdělávací části čeká děti herní odpoledne.

Doučování bude pokračovat i v září

Po prázdninách mají doučování organizovat také ředitelé základních i středních škol. Stát přispěje čtvrt miliardy. Mezery po distanční výuce doháněli ale někteří žáci ještě po návratu do lavic tento školní rok, například prvňáci z 8. Základní školy Most. „Skupiny nejsou moc velké, může to být i individuální doučování, anebo to jsou jen dvě, tři, čtyři děti, víc ne,“ vysvětloval systém její ředitel Roman Ziegler.

Doučování probíhalo vždy dvakrát týdně, po standardní výuce. Jedním z předmětů, se kterým děti potřebují nejvíc pomoct, je český jazyk.

A v podobném duchu plánují v doučování pokračovat i po prázdninách. Na něj už dostanou peníze z ministerstva školství. To rozdá na platy nebo na pořízení pomůcek 250 milionů korun. Základní sazba činí 148 korun na jednoho žáka.

„Některé školy, kde problémy během distanční výuky byly velké, dostanou větší podporu,“ přiblížil ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Na tu bude mít nárok zhruba 900 škol, kde měla problém se zapojením do distanční výuky víc než tři procenta žáků. Nejvyšší příspěvek resort pošle do škol, kde se do výuky na dálku adekvátně nezapojila zhruba desetina a víc žáků.

„Myslím si, že budeme někde ta kategorie B, čili šest procent nezapojených žáků, což je nějakých 577 korun. A myslím si, že je to celkem dostatečná částka,“ dodal Ziegler.