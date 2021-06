V doučovacích kempech se děti nemají jen „šrotit“, hlavním cílem je socializace a získání návyků, řekl Plaga

„Zatím jsem ten zájem (mezi rodiči) nezaznamenala zvýšený. Myslím si, jak už bylo řečeno, že jsou to agentury, které mají zkušenosti s pořádáním různých letních aktivit a příměstských táborů, takže se zvládnou připravit. Budou schopny splnit i nějaké cíle, například socializaci dětí, případně rozvoj zájmu o vzdělávání,“ řekla zakladatelka projektu Besedárium Veronika Krištofová.

„Dnes (pondělí - pozn. red.) jsme se s paní ministryní financí dohodli na tom, že zbývající prostředky, těch 170 milionů, se najdou. To znamená, že uspokojíme všechny žadatele tak, aby letní doučovací kempy byly dostupné pro sto tisíc dětí,“ uvedl ministr školství.

K pořádání takových kurzů se přihlásilo až 400 organizací v Česku. Podle Plagy jde o organizace, které s podobnými aktivitami už mají zkušenosti. „Já jsem velmi rád, že se tam objevily i pedagogické fakulty. My jsme velmi rádi, že byl takový zájem,“ řekl s tím, že věří, že podobný zájem bude i mezi rodiči.

„Nemyslím si ale, že v takovémto nastavení se děti zvládnou v kempu něco doučit. Když si představíte, že do letního kempu přijde dejme tomu 15 dětí od první do deváté třídy z různých škol, kde mají děti různé nároky, tak za týden lektor nemá šanci si ani pořádně zmapovat, co děti potřebují doučit,“ upozornila Krištofová.

Plaga ale uvedl, že cílem kempů není, aby se děti během týdne vše doučily. „Není to o tom, že budou děti v létě zavřené ve třídě a budou je učit učitelé. Toto je škála aktivit, která má vést k získání návyků a socializace. Od září pak posilujeme rozpočty škol o 250 milionů na cílené doučování, to je další část. To léto nemá být o 'šrocení se',“ upřesnil.

Je možné vše dohnat?

„Doučování musí být cílené, musí být ve spolupráci se školou, kdy učitel vytipuje konkrétní děti a naznačí způsob, jak jim pomoct, případně ve spolupráci s nějakými asistenty,“ dodala Krištofová. Upozornila však, že dohnat vše, co děti nestihly v tomto školním roce, není možné. „Můžeme najít nějaká jiná východiska,“ doplnila.

„Nemusí to (doučování) samozřejmě dělat pouze učitelé, ale v některých oblastech se do toho může zapojit i neziskový sektor a další subjekty. Budu rád, když se do toho zapojí i pedagogické fakulty,“ reagoval Plaga.