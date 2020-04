Některé děti nemají dostatečné připojení k internetu, výuka na dálku je pro ně složitější

Kdo má pomalé internetové připojení, může úkol poslat e-mailem. O to se škola zpočátku snažila u většiny žáků. „Nahrnuly se mi desítky, možná stovky e-mailů a pracovala jsem na tom patnáct hodin denně, takže to bylo nemyslitelné,“ vysvětlila učitelka Miriam Augustinová, proč korespondence přes e-maily selhala.

Do školy ve Staňkově chodí asi 460 žáků. Bez možnosti připojení na on-line výuku je asi deset procent z nich. Ředitelka školy Jitka Suchá řekla, že rodiče, kteří nemají možnost zajistit dětem internet, si chodí pro vytištěné listy do školy.

Nová aplikace přinesla potíže

Věra Dvořáková z Myslovic na Klatovsku se s dcerou učí každý den. I ona při on-line výuce narazila na technické problémy. Konkrétně když systém Bakaláři, který rodiče znali, protože slouží i jako žákovská knížka, nahradila nová aplikace.

„Dcera se v ní úplně neorientovala, navíc jsme zjistili, že v tabletu jde hodně pomalu, takže měla zpoždění s odevzdáváním úkolů,“ postěžovala si.

Problémy s on-line výukou by podle ředitelů škol mohl alespoň částečně vyřešit návrat dětí z prvního stupně zpátky do lavic. To by se mohlo stát 25. května.