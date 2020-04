Žáci by se mohli v květnu vrátit do lavic, míní ministr školství Plaga

přehrát video Otázky Václava Moravce: Jak to bude s přijímacími zkouškami, maturitami a otevřením škol Zdroj: ČT24

Součástí vyhlášky podle něj bude doporučení neklasifikovat „výchovy“, což jsou předměty jako tělovýchova nebo výtvarná a hudební výchova. Vyhláška by měla zároveň poskytnout učitelům návod, jak hodnotit děti v druhé polovině současného školního roku. „Zásadní na té vyhlášce je, že vysvětlíme, jak přistupovat k celkovému hodnocení žáků. Je to také o společné komunikaci rodiče s učitelem a ředitelem,“ řekl o vyhlášce ministr Plaga. Podle něho resort školství v současné době na vyhlášce pracuje, měla by být hotová po Velikonocích. Ministr připomněl, že školy k distančnímu vzdělávání přistoupily různými způsoby. Zatímco některé z nich žáky klasifikují, jiné ne. „Před čtrnácti dny jsem apeloval na školy, aby ubraly z obsahu, soustředily se na profilující předměty a aby nehodnotily výchovy,“ řekl Plaga. Mnozí učitelé si ale před třemi týdny po uzavření škol stěžovali na absenci doporučení od ministerstva. „Ve vyhlášce vypneme školní řád, který uvádí, kolik známek a z jakého předmětu je třeba, aby byl člověk klasifikován. Budeme pomáhat učitelům, jak formativně hodnotit v druhém pololetí. Nemá cenu známkovat úkoly, které pomáhají zpracovat rodiče,“ dodal ministr. Průměr tří vysvědčení jako maturitní hodnocení Ministr ve vysílání rovněž uvedl, že pokud by se školy nepodařilo otevřít do 1. června, během zkoušky dospělosti by za maturitní vysvědčení platil průměr tří posledních vysvědčení. Zásadní je podle něj také plán zásobování škol ochrannými pomůckami. „Pokud nebude dodržen a školy podmínky hygieny nebudou moci udržet, tak ať se raději otevřou o čtrnáct dní později s tím, že budou dostupné dezinfekce a podmínky rozvolnění,“ uvedl.

Rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima v debatě uvedl, že pokud se někde za dodržení hygienických podmínek sejde třeba třicet lidí, nevidí důvod, proč by nemohli být tři či pět vysokoškolských studentů v laboratoři, konzultovat či zkoušet. „Umím si představit, že několik studentů může být v laboratoři v roušce a plnit svou závěrečnou práci. Zkoušení v malých skupinách by mohlo být povoleno, ale žádné hromadné semináře nebo přednášky. Bylo by namístě zajistit i ochranu učitelům,“ okomentoval opatření Zima. Premiérův návrh je podle Plagy neproveditelný Plaga uvedl, že doporučení chytré karantény ve čtvrtek, kdy premiér Andrej Babiš (ANO) navrhl otevřít školy s doporučením dodržovat mezi žáky odstupy, neznal. Zopakoval, že v českém prostředí je ve školách tento nápad neproveditelný. Uvedl také, že školy se otevřou najednou, a ne po stupních, jak navrhoval Babiš. Zmínil, že v současné nezvyklé situaci se vláda inspiruje i opatřeními v dalších zemích, ale to, co může fungovat v Asii, v Česku podle něj aplikovat nelze. „Podmínkou bude, aby děti měly na sobě roušky a školy dostatek dezinfekce,“ uvedl Plaga.

Fakta Zavřené školy - počet osob: Žáci ZŠ - 953 tisíc

Studenti SŠ - 424 tisíc

Studenti VOŠ - 18 tisíc

Studenti VŠ - 289 tisíc

Učitelé - 133 tisíc

Akademici - 26 tisíc

Zima dodal, že je třeba stanovit, kdy se změní či rozvolní současná opatření proti šíření koronaviru. Koronavir nepřestane existovat, bude tu přítomen, jako žijeme s viry chřipky, uvedl. Není podle něj zřejmé, jaký bude parametr, že se opatření začnou měnit. „Musíme si uvědomit, co bude po této fázi. Dokud bude koronavir v Česku, tak to může být ještě na hodně dlouho,“ řekl Zima. Dva termíny přijímacích zkoušek na střední školy nebudou, tvrdí Plaga Podle ministra Plagy resort školství také neplánuje obnovit dva termíny zkoušek na střední školy, jak požaduje petice, kterou podepsaly tisíce lidí. Omezení přijímacích zkoušek na střední školy na jeden termín je součástí mimořádné úpravy zákona, kterou už schválil parlament a podepsal prezident Miloš Zeman. Podle signatářů petice, kterých jsou zhruba čtyři tisíce, je to nespravedlivé a nepřiměřeně přísné. Plaga řekl, že z řešení není nadšený, ale ministerstvo muselo brát v potaz řadu faktorů. „Bylo to rozhodnutí, kde jsme zvažovali spoustu hledisek, a to zdravotní a epidemiologické bylo jedno z nich,“ uvedl. Rozhodnutí přehodnotit nechce. Předsedkyně učitelské platformy Petra Mazancová, která se rovněž zúčastnila debaty, v reakci řekla, že se tím studentům snižují šance na přijetí. „Chápu, že v krizi se přijímají krizová opatření, ale přijde mi nepochopitelné, proč by to měly odnést zrovna děti,“ podotkla.