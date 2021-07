Jihomoravští hasiči posílají domů posily z jiných krajů, v obcích zasažených tornádem jich zůstane polovina

„Do příštího úterý budeme pracovat v polovičním režimu, kdy máme na každém místě jeden odřad profesionálních hasičů – celkem nám zatím pomáhá pět krajů. Zbytek odřadů jsme poslali domů. V tomto systému chceme pokračovat do úterý, kdy vyhodnotíme výsledky práce a rozhodneme se pro další postup,“ řekl Jiří Pelikán.

V obcích však dál pomáhají dobrovolníci. S pomocí na jih Moravy odjel v neděli například menší konvoj z Ludgeřovic na Opavsku. Veze třináct lidí, kteří budou v poničených obcích pomáhat, ale také stavební materiál – střešní latě nebo cement – a 90 tisíc korun, které se v obci vybraly. Míří do obce Lužice.

Dobrovolníci, kteří přivážejí stavební materiál, mají v poničených obcích výjimku, autem mohou dojet až do nich. Ostatní, kteří přijeli pomáhat s úklidem a opravami, však musí odstavit svá auta na záchytném parkovišti na letišti v Ladné na Břeclavsku, případně v Hodoníně, odkud jezdí do obcí autobusy. Dobrovolníky vozí tam, kde je jejich pomoc potřeba – nejenom do nitra obcí, ale stále častěji i mimo ně. Trosky rozházené tornádem leží i v polích a vinohradech.

Vinohrady samotné živel také často zničil a neušetřil ani vinné sklípky. „Zůstala jenom suť. Když se podíváme dolů, je tam jenom pár rozbitých demižonů,“ poznamenal majitel jednoho ze zničených vinohradů Oldřich Matůšek.