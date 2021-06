Piráti podle červnového modelu dál oslabují, na jejich koalici se STAN se téměř dotáhlo Spolu

Aktuálně se počítá s tím, že některé strany budou kandidovat v podzimních volbách v koalici, agentura tudíž připravuje model pro tuto variantu, ovšem dále nabízí i model sledující podporu jednotlivých politických subjektů.

V modelu pro koalice se v červnu na prvních dvou místech umístila právě politická spojenectví. Vítězství by připadlo koalici Pirátů a STAN s 24 procenty, což je ovšem meziměsíčně propad o dva procentní body. Náskok snižují setrvale poslední měsíce, ještě v únorovém modelu měli 34 procent. V nynějším průzkumu je pokles dán především oslabujícími Piráty. Mimo jiné to vede k tomu, že příspěvek preferencí obou stran tvořících tuto koalici k jejímu celkovém výsledku se skoro vyrovnal.

A jelikož koalice Spolu posílila v aktuálním modelu o dva procentní body, téměř se na ně dotáhla. Měla by 23,5 procenta. „Voliči nespokojení s jednou z koalic Spolu a Pirátů se STAN by se ve velké míře přesunuli k té druhé. Proto je výsledek koalic velmi blízký součtu preferencí jednotlivých stran. V posledních dvou měsících dochází zejména k přesunu od koalice Pirátů a Starostů ke Spolu,“ přibližují autoři průzkumu.

Také hnutí ANO si v tomto modelu polepšilo a získalo by 21,5 procenta. Hnutí SPD rovněž posílilo, mělo by 12,5 procenta. To je dokonce o 2,5 procentního bodu víc než posledně. Nad pěti procenty potřebnými pro vstup jednotlivých stran do sněmovny by se umístila ještě Přísaha Roberta Šlachty se šesti procenty. Pod klíčovou hranicí by zůstali komunisté s 4,5 procenta i ČSSD s 3,5 procenta.

ANO poráží konkurenci, když ta není v koalicích

Pokud by všechny strany a hnutí kandidovaly samostatně, podle červnového modelu by první místo zaujalo hnutí ANO se ziskem 20 procent. Je to sice stále jeden z jeho nejnižších zisků od začátku měření, již druhé dotazování ale podle autorů průzkumu potvrzuje zastavení propadu a stabilizaci výsledku na současné hladině.