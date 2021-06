Víc než peníze chyběla při pandemii jistota, říká kuchař Vaněk. Věří v návrat lidí do hospod

Za nejzásadnější problém nepovažuje odtok financí během lockdownů. „Chybí jeden jediný pevný bod, o který byste se mohl opřít – jedno, jestli pozitivní nebo negativní. Je to takhle a bude to takhle platit třeba tři neděle nebo měsíc,“ vysvětluje Vaněk, jak doba pandemie nabourala možnost podnikatelů plánovat.

Kvůli dopadům pandemie koronaviru by nemusela přežít zhruba desetina restaurací . Vaněk si netroufá říct, jestli takové podniky měly ke krachu nakročeno již před covidem, a upozorňuje, že „vystřízlivění“ oddálily podpůrné programy. „To je věc, která nás stále čeká. Z toho mám obavy, před tím mám velký respekt, protože mám pocit, že to přijde brzy a že na to nejsme připraveni. Nikdo z nás,“ komentuje kuchař.

Nezmizely knihy, nezmizí hospody

„Svět se změnil, protože dřív bylo relevantní se dívat na změny zákonů, nařízení, na web vlády, případně ministerstev, kterých se to týkalo. To už neplatí, teď musíte sledovat Facebook, Instagram, Twitter jednotlivých politiků, protože tam je to nejdřív. A pak to musíte nějak propárovat, protože oni se kluci ne vždycky dokáží dohodnout, takže ráno je to jinak, v poledne jinak a večer jinak. Je to jako s jídlem, třikrát denně nějaká solidní strava,“ glosuje vládní komunikaci Vaněk.

Věří, že ačkoliv v prvních týdnech po konci lockdownu podniky zatím nepraskají ve švech, lidé se do restaurací vrátí. Situaci přirovnává k obavám, že s příchodem elektronických knih už lidé nebudou číst knihy klasické. „To je podvědomí, behaviorismus. Jsme zvyklí něco stejného dělat už mnoho generací, tudíž budeme číst, knihy nevymizí, knihovny se snad nezavřou. A stejně tak budou lidé chodit do hospod,“ je přesvědčen kuchař.

Neobává se ani toho, že pandemie ukázala, že lidé si mohou pohodlně nechat jídlo dovézt až domů. Svůj optimismus Vaněk zdůvodňuje potřebou se socializovat, být v kontaktu s ostatními.