Gastro stále strádá. V centrech měst restauracím scházejí turisté

V pražském Café Louvre v těchto dnech bývá více číšníků než zákazníků a obsazených je zpravidla jen několik stolů. „Turismus prakticky zatím vůbec nefunguje. Spousta podniků prostě a jednoduše nepřežije, tržby jsou zatím absolutně nedostatečné pro to, aby se generoval nějaký zisk,“ konstatuje majitel kavárny Sylvio Spohr.

Dvě stě padesát míst k sezení uvnitř zařízení zůstává většinu dne nevyužitých, více lidí chodí jen na obědy. „Děláme opravdu velké množství krabiček, které si lidé odnášejí do kanceláří. To je to, co nás drží nad vodou, ale jinak snídaně… máme velmi, velmi málo zákazníků,“ doplňuje Spohr.