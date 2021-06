Vláda projedná roušky ve školách i volby v karanténě. Kultura venku je už téměř bez omezení

Na kulturních akcích bylo do neděle možné naplnit jen polovinu hlediště venku i uvnitř. Na venkovní akce je ode dneška možné prodávat i lístky k stání s tím, že na každého diváka musí vyjít čtyři metry čtvereční.

V případě, že se akce koná v prostorách s větší kapacitou sedících diváků než 2000 lidí, je podle ministerstva přípustné maximální počet přítomných diváků navýšit tak, že lze obsadit nejvýše čtvrtinu kapacity sedících diváků.

„Všichni diváci musí být usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti je vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo, a je-li to možné, jsou usazeni ob řadu,“ píše se v příslušném ministerském opatření.

Téma pro vládu

Protipandemickými omezeními se má zabývat i kabinet. Žáci a učitelé momentálně nemusí při výuce nosit roušky ve většině krajů, výjimkou jsou dosud Jihočeský, Zlínský a Liberecký kraj. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že povinnost bude zřejmě zrušena i ve zbývajících regionech. Povinnost mít zakrytý nos a ústa zůstala pro přestávky a společné prostory škol.

Na programu vlády bude v pondělí i zvláštní předpis, který má při letošních volbách do sněmovny umožnit volit kvůli karanténě či izolaci do přenosné volební schránky, ale také na takzvaných drive-in stanovištích. Další možností by mělo být hlasování v uzavřeném pobytovém zařízení. To se podle ministerstva vnitra osvědčilo už při loňských krajských a senátních volbách.