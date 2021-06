ŽIVĚ: Na školních chodbách zůstanou roušky až do prázdnin, řekl Vojtěch v Interview ČT24

Žáci a učitelé budou na školních chodbách nosit roušky až do konce školního roku. V Interview ČT24 to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Od úterý nejsou roušky povinné ve třídách kromě tří krajů s nejhorší epidemickou situací. Že by později mohla povinnost zůstat už jen v některých okresech, připouští ministr až v situaci, kdy pod hranici 30 nakažených na sto tisíc obyvatel za sedm dní klesne i většina z nynějších 21 problematických okresů.