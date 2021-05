Vláda se konečně řídí zákony, tvrdí podnikatelé po ohlášeném otevření restaurací. Opozice je i tak kritická

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza je přesvědčen, že vláda „konečně dělá to, co je rozumné“. Tím podle něj je vracet se k normálnímu provozu služeb vzhledem k tomu, že existují režimová opatření, která mají zabránit šíření covidu-19. Poté, co ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po pátečním jednání vlády oznámil, že se vnitřní prostory restaurací otevřou již od pondělí a ne až v polovině června, jak to kabinet plánoval původně, prohlásil Prouza, že se vláda pouze podřídila zákonům.

„Dobrá zpráva je především to, že vláda po dlouhých týdnech pohrdání zákony začala zákony respektovat,“ řekl s odkazem na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který nařízení omezující provoz restaurací jen na zahrádky prohlásil za nezákonné kvůli nedostatečnému odůvodnění.