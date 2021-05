Ve čtvrtek přibylo 672 nakažených, vláda projedná změny v testování a nošení respirátorů

Ve čtvrtek klesl počet nových případů covidu v Česku na 672. Bylo to o stovku méně než ve středu a nejmenší čtvrteční přírůstek od konce loňského srpna. Vláda vzhledem k slábnoucí epidemii projedná podmínky testování na covid během léta a změny v nošení roušek a respirátorů. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by tato povinnost měla skončit nejdříve ve školách. Z neděle na pondělí se podle něho také otevře registrace k očkování proti covidu pro lidi mezi 35 a 39 lety, od středy pro lidi nad 30 let.