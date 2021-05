Lidé by se měli testovat po návratu z dovolené, a to i v Česku, shodli se zástupci MeSES

„Musíme velice dobře nastavit testování na vstupu do České republiky a (při) návratu lidí z dovolených,“ zdůraznila Tachezy, a to zejména s ohledem na šíření variant koronaviru. Viroložka by za vhodné považovala také testování dětí před cestou na tábory nebo podobné hromadné akce. „Testování je základní protiepidemické opatření a investice do něj se bohatě vyplatí,“ doplnil Smejkal.

Plošné testování ve školách by podle Tachezy mohlo na začátku školního roku trvat maximálně měsíc. Mělo by se jím ale ověřit, jak velká virová nálož mezi dětmi po prázdninách je, vysvětlila. Pokud by pak pozitivních testů nebylo moc, mohlo by se třeba s testováním žáků přestat, řekla.

„Je třeba s tím spojit i to, že je potřeba přejít na PCR testy,“ upozornila s tím, že tento typ testů by se měl používat i ve firmách. Antigenní testy by pak podle ní měly sloužit pro symptomatické pacienty.

Klinická skupina ministerstva zdravotnictví podala návrh, který doporučuje omezení plošného testování, protože to může podle ní odradit od očkování. Podle Tachezy i Smejkala je ale virová nálož v populaci stále příliš vysoká na to, aby se s preventivním testováním přes léto skončilo.

Důvodem je podle Tachezy to, že zatím není dost jasné, jaké varianty koronaviru a v jakém množství se v Česku vyskytují. „Dohled nad cirkulujícími kmeny zatím není takový, abychom si mohli říct, tady nám nic nebezpečného nehrozí,“ řekla.

„Já se nebráním debatě o tom, že by se testování mělo optimalizovat, a že se určitě budeme bavit o tom, v jaké frekvenci ho budeme provádět, ale tohle je dost velký skok,“ upozornil Smejkal.