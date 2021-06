Emil Kolben sbíral zkušenosti u Edisona, vsadil ale na střídavý proud. Stroje, které začal před 125 lety vyrábět v Praze, zná celý svět

Do Evropy se Kolben vrací v roce 1892 už jako zkušený inženýr. Nejprve působil čtyři roky na pozici šéfkonstruktéra ve švýcarské továrně Oerlikon, která se jako jediná v té době orientovala i na střídavý proud, na rozdíl od firem jako Siemens nebo AEG. „A odtud už Kolben přicházel vyzbrojen k tomu, aby založil svůj vlastní podnik v Praze,“ dodal Havelka k jeho návratu do hlavního města v roce 1896.

Kolben se však vrátil s tím, že střídavý proud má obrovskou budoucnost, a to z hlediska možnosti jeho přenosu na velké vzdálenosti. „To znamená, že by se mohly stavět velké elektrárny a elektrifikovat velké oblasti, jak to bylo do té doby a jak to také nabízel Edison, který rozsvítil celou Ameriku, jenže ke každému městu musel postavit elektrárnu a udělat tam místní rozvod,“ dodal Havelka.

Při jedné ze služebních cest do New Yorku navštívil pak také Nikolu Teslu, který mu předvedl svou laboratoř. „Kolben si tenkrát vzal několik dní dovolenou, že pojede k Teslovi, a Edison to komentoval s tím, ať tam klidně jede, ale střídavý proud, že to je úplný nesmysl,“ vyprávěl Havelka.

„Kolben navštívil všechny velké evropské podniky a nakonec si zaplatil loď a odjel do Spojených států. Jednou si v novinách přečetl, že v továrně T. A. Edisona vyhořela slévárna. Řekl si, že tam budou potřebovat inženýry a že by tam mohl najít jako elektroinženýr uplatnění. Napsal Edisonovi a dostal obratem odpověď, chcete-li nastoupit, přijeďte. Kolben přijel a Edison ho zaměstnal. Ale ne na renovaci vyhořelé slévárny, rovnou ve svých vývojových dílnách. A po roce se stal šéfem Edisonova technického odboru, to znamená nejbližším Edisonovým spolupracovníkem,“ přiblížil Havelka jeho začátky.

Když totiž Emil Kolben, který se narodil v roce 1862 do rodiny hokynáře ve Strančicích u Prahy, ukončil velmi úspěšně studium na německé vysoké škole technické v Praze a absolvoval roční praxi, bylo mu vzhledem k vynikajícím výsledkům uděleno českým zemským výborem Gerstnerovo stipendium. A to, jak uvedl Havelka, mu umožňovalo dva roky žít kdekoli ve světě a studovat obor, který si zvolil. Rozhodně toho ale nevyužil tak, že by jen cestoval a „rozfofroval“ peníze.

Po návratu do Evropy se Kolben stal na několik let šéfkonstruktérem švýcarské firmy Oerlikon, která vyráběla vícefázové generátory. V roce 1896 se vrátil do Prahy, kde založil ve Vysočanech firmu Kolben a spol., která si získala rychle renomé.

Vystudoval strojnictví a elektrotechniku na pražské technice. Po studiích získal stipendium a s cílem získat co nejvíce zkušeností v oboru elektrotechniky cestoval po Evropě a nakonec odjel do USA, kde získal místo asistenta vynálezce Thomase Edisona. Později se v jeho firmě stal hlavním inženýrem. V Americe poznal i další legendu světa vynálezů a techniky Nikolu Teslu, který ho ovlivnil v jeho dalším směrování, konkrétně ve využití střídavého proudu. Do té doby měl zkušenosti jen s tím stejnosměrným.

9. června 1896 zakládá Kolbenku

Kolben však nikdy podle Havelky nezapomínal na dvě hlavní myšlenky, které se naučil u Edisona. „Jedna byla, že je potřeba pořád sledovat všechno nové,“ uvedl s tím, že právě díky tomu udělal geniální věc, která se v historii ČKD, a speciálně Kolbenky, odrážela ještě v šedesátých letech, kdy do podniku sám nastoupil.

„Kolben totiž uzavřel v roce 1922 smlouvu s americkou firmou Westinghouse a koupil licence, které se v ČKD dále rozvíjely a byly pro elektrotechniku nesmírně důležité,“ uvedl.

Druhá zásadní myšlenka podle něho pak byla ta, že všechno, i když to vypadá „technicky vynikající, musí být také ekonomicky proveditelné a prodatelné“, připomněl a doložil to na konkrétním příkladu dopisu z první dekády dvacátého století, kdy Kolben zřejmě Edisonovi napsal, že se zabývá myšlenkou vyrábět suché baterie. A ten mu na to podle Havelky odpověděl, že to je ,zajímavá věc, ale protože v Rakousku-Uhersku je asi sedmdesát milionů obyvatel, z nichž by si suché baterie kupovala dvě tři procenta lidí, já vám to nedoporučuji, protože investice do výroby je tak drahá, že se vám nevrátí'. A Kolben ho poslechl.

„Pro mě je to ukázka, jak Edison uvažoval a jak měl Kolben možnost si něco z jeho úvah vzít a zkontrolovat si vlastní rozhodnutí,“ dodal Havelka.

Kolben se po svém návratu v roce 1896 ubytovává ve vysočanské vile Flajšnerka a hned se dostává do centra pozornosti. A to kvůli svým dvěma přednáškám na německé technice o výhodách střídavého proudu. Názorovou kontroverzi, která tím vznikla, nakonec vyřešil až profesor Karel Domalíp, který patří k nestorům české elektrotechniky a zasloužil se o zavedení její pravidelné vysokoškolské výuky na české pražské technice ve druhé polovině 80. let 19. století. Dokázal totiž, že náklady na vybudování elektrárny pro stejnosměrný proud jsou oproti nákladům na provoz s proudem střídavým dvojnásobné – a to rozhodlo.

V tom se mimochodem Kolben odlišoval také od dalšího významného českého průmyslníka Františka Křižíka – ten totiž myšlenkou střídavého proudu nebyl nadšen podobně jako Edison.

Ihned v roce svého návratu ze světa také zakládá 9. června Emil Kolben s Karlem Bondym ve Vysočanech u Prahy továrnu Kolben & spol. Zakoupil prázdný pozemek nedaleko vlakového nádraží a základy budoucího areálu strategicky umístil mezi železniční trať a silnici.

Začínalo se v dřevěné kůlně s 25 lidmi

Výroba začínala v provizorní dřevěné kůlně, kde parní lokomobila o výkonu padesáti koňských sil poháněla obráběcí stroje potřebné pro výrobu budoucího vybavení vlastní továrny – to však sloužilo současně i jako ověřovací prototypy a vzorky pro zákazníky. Koncem ledna 1897 pak firma dostavěla první stálé budovy: kancelářský objekt a výrobní halu s ocelovou střešní konstrukcí o půdorysu dvacet na šedesát metrů, s vrchním osvětlením a dvěma jeřábovými drahami, které byly umístěny v nejzápadnější části celého areálu ČKD, který později vyrostl.

Během roku se zdejší provoz rozrostl z 25 na sto dělníků a 14 úředníků. Na přelomu let 1897–98 už továrna měla i vlastní elektrárnu s jedním kotlem a parním strojem o výkonu sto koňských sil. A firma také prozíravě přikoupila další rozsáhlé pozemky podél současné ulice Kolbenova na východ od stávajících objektů, aby si zajistila možnost budoucího růstu, jak připomíná mimořádné vydání listu Vysočanské fragmenty, kde je zachycen průmyslový vývoj v této městské časti. Výsledná rozloha celého areálu už v té době činila více než 27 hektarů.

Továrna měla hned od počátku také velmi široký záběr produkce. Dodávala kompletní sortiment silnoproudých elektrických strojů a vybavení vícefázovými i stejnosměrnými motory, alternátory, transformátory, dynama a trakční zařízení. Rovněž produkovala přístroje pro vysoké a nízké napětí. Od roku 1901 se přidala výroba Francisových a Peltonových turbín. Jako první v českých zemích zavedla krátce po svém založení i přepravní a montážní pojízdné jeřáby s vlastním elektromotorickým pohonem.

A po jejich produktech byla také poptávka. Kolbenovi se záhy po založení továrny dařilo své výrobky exportovat do mnoha zemí, například do Německa, Holandska, Francie i Anglie. V roce 1898 zakoupila výrobní licence Kolbenovy továrny francouzská Decauvilles Ainé v Courbelu nebo anglická The Brush Electrical Engineering Company v Londýně. V tomto městě navíc získala firma také prestižní objednávku na technologické vybavení tamní elektrárny, při níž byly instalovány největší točivé stroje té doby. Do roku 1910 tak vysočanský závod vyrobil deset tisíc elektrických strojů a dodal 70 kompletních zařízení do velkých elektráren.

Rozvoji i prestiži továrny velice pomohla rovněž zakázka na kompletní strojní vybavení připravované Ústřední elektrické stanice královského hlavního města Prahy v Holešovicích. To znamenalo kromě zajištěného odbytu též významné doporučení pro Živnostenskou banku, která tou dobou uvažovala o založení vlastní elektrotechnické firmy pod názvem „Pražská akciová společnost pro drobné dráhy a elektřinu“.

Na ustavující valné hromadě však bylo doporučeno nezakládat vlastní továrnu, ale převzít už zaběhnutý provoz Kolbenky, jejíž dosavadní činnost korunovaná zakázkou pro pražskou elektrocentrálu byla zárukou úspěchu. Kolben si byl vědom toho, že pro další rozvoj firmy kapitál potřebuje, a tak s přeměnou na akciovou spolenčnost souhlasil. Kupní smlouva byla uzavřena 30. června 1898 a mimořádná valná hromada schválila nový název: Elektrotechnická akciová společnost, dříve Kolben a spol.