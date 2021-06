V květnovém volebním modelu vítězí koalice Pirátů a STAN, k pěti procentům stoupá Přísaha

O třetí místo by se v květnu dělily STAN a ODS, shodně s 11,5 procenta. Na deseti procentech by byla SPD, 6,5 procenta by měla TOP 09 a KSČM pět procent. Přísaha Roberta Šlachty má v této variantě modelu 4,5 procenta, za ní jsou lidovci se čtyřmi procenty a sociální demokracie se třemi. Samotná Trikolóra by měla 2,5 procenta a Zelení by byli na dvou procentech.

Souhrnná analýza voličů za poslední tři vlny podle Kantaru ukazuje, že nejpevnější jádro má stále ANO, kde „nalezneme významnou část podporovatelů, kteří o žádné další straně neuvažují, konkrétně 76 procent z jeho voličů“. V posledních měsících pak podle agentury dochází k výraznému posilování voličských jader také mezi několika opozičními stranami – u ODS, Pirátů, STAN (od podzimu na dvojnásobek) nebo TOP 09. Nejčastěji zvažovanou stranou mezi voliči jiných subjektů jsou Starostové.