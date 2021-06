Dopravu v Česku komplikují kamiony. Nemají kde stát, je jich čím dál víc a způsobují nehody

Minulý týden se na dálnici D2 na hranici se Slovenskem stala vážná nehoda. Řidič kamionu nereagoval na auto silničářů s blikající šipkou a narazil do něj. Stojící vůz naštěstí odklonil kinetickou energii do svodidel – jinak by smetla i osobní auto vepředu. Řidiči kamionu už ale pomoci nedokázal nikdo.

Podobných nehod se stalo za poslední týden hned několik. Řidič na D5 pravděpodobně sledoval při jízdě hokej a havaroval. K další srážce došlo ve středu na D11 u Kolína. Nejde ale jen o nehody. Jak zhoustl provoz a začaly práce na silnicích, na řadě míst se prohloubily chronické potíže hlavně s kamiony: nedostatek parkovacích míst a někde i celkově nízká kapacita dálnic.

Situace je komplikovaná na dálnici D1 v Brně. Pokud tu teď řidiče zastihne čas na povinnou pauzu, je to větší problém než obvykle. Silničáři opravují hned dvě velká parkoviště, výsledkem tohoto omezení by ale mělo být víc parkovacích míst. Třeba na D3 v jižních Čechách mají kamiony k dispozici jediné parkoviště. Ředitelství silnic a dálnic do měsíce rozhodne o tom, kdo vybuduje novou odpočívku v Chotýčanech.

„To je jedno z klíčových míst. Že chybí stání pro kamiony, je jednoznačné. My se proto snažíme vyřešit tu problematiku zejména na dálnici D1, kde je situace nejkritičtější,“ uvedl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Lidé si nechávají zboží posílat domů

Nákladní auta parkují, kde se dá, a často v rozporu s předpisy. Houstnoucí těžká doprava je potom znát i v běžném provozu. Podle Ministerstva dopravy teď vzrostl hlavně počet cest kamionů na kratší vzdálenosti. To souvisí i s koronavirovou pandemií, kdy si lidé mnohem víc nechávají posílat zboží až domů. Roste také mezinárodní přeprava.

„V samotném roce 2020 je tam nárůst asi 45 procent,“ uvádí mluvčí Ministerstva dopravy František Jemelka. Jakákoliv překážka pak může znamenat velké problémy. Před dvěma týdny například způsobily kolaps na dálnici D5 a pražském okruhu ranní nehody a řidiči kamionů, kteří blokovali oba jízdní pruhy. Dopravní tepna vypadala jako parkoviště až do večera.

V Přerově a Frýdku-Místku zase kamiony bloudí kvůli objížďkám – nákladní auta končí mezi domy na úzké silnici. Už tak náročnou práci to komplikuje i samotným řidičům. „Je to obrovský problém, když k tomu dodáte povinné bezpečnostní přestávky. Do toho se nám zamotá zákaz jízd, tak se nestíhají dojezdy a řidiči tráví mnoho hodin mimo domov,“ říká ředitel brněnského pracoviště ČESMAD Bohemia Vojtěch Máša. Vzhledem k rozsahu letošních prací na silnicích i hustotě provozu tak ale všem řidičům zbývá jediné: obrnit se trpělivostí.