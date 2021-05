V Praze přistál speciál z Moskvy pro vyhoštěné diplomaty ruské ambasády

Na pražském ruzyňském letišti přistál první vládní speciál z Moskvy, který má do Ruska dopravit diplomaty a zaměstnance ruského velvyslanectví vyhoštěné z Česka kvůli kauze Vrbětice. Na 14:30 je naplánován odlet. Informace potvrdila mluvčí Letiště Praha Klára Divíšková. Do konce května by měly podle rozhodnutí české vlády opustit ruskou ambasádu desítky diplomatů a zaměstnanců. Další letadlo má pro ně přiletět v pondělí.