Byla všude, kde jí bylo zapotřebí, vzpomíná na Šiklovou Sommerová. Statečná a neúnavná, dodává Pithart

„Ona nás, generaci kolem roku 1968, poslední rok všechny obvolávala, ještě před týdnem mi volala: ,Ahoj Péťo, obvolávám mančaft. Je u vás všechno v pořádku? Víš o někom, kdo je na tom blbě? Tak čau, volám dál.‘ To byla ona,“ konstatuje chartista, bývalý předseda vlády i Senátu Petr Pithart.

„Já musím říct, že pořád nemůžu přijmout, že už není. Myslela jsem si, zrovna tak jako mnoho dalších lidí, že je nesmrtelná. Měla energii atomové elektrárny a vlastně byla všude, kde jí bylo zapotřebí, kde mohla někomu pomoct. Ludvík Vaculík o ní řekl, že je všudypřítomná a nezbytná,“ říká režisérka, která se socioložkou také natáčela Třináctou komnatu. „To, jakou za sebou nechala práci, je něco neuvěřitelného. Co vykonala při převozu exilové literatury, to bylo něco fantastického. Organizační talent, který měla, byl výjimečný,“ dodala režisérka.

Jiřina Šiklová i Petr Pithart byli v tomto ohledu navíc blízcí spolupracovníci – oba se starali o dovoz svobodné literatury ze Západu. Za to také pak socioložka a dalších osm lidí šlo na rok do vězení.

„Já jsem to rozjel a ona po třech, čtyřech letech, když už viděla, že mám nervy nadranc a že jsem opotřebovaný, to velkoryse převzala a táhla to. Začínali jsme v roce 1972 a pak v roce 1981 sklapla klec a estébáci na to přišli. Podařilo se jim dostat mezi nás zrádce. Devět lidí včetně Jiřiny – to byli ti, co měli připravené zásilky rukopisů a archivů na Západ, šlo do vazby. Ta trvala devět měsíců,“ vzpomíná Pithart.