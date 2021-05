Národní muzeum dominuje Václavskému náměstí už 130 let. Jeho stavbu komplikovalo počasí i hledání vhodného místa

Současně největší muzeum v České republice vzniklo roku 1818 jako Vlastenecké muzeum z iniciativy několika významných příslušníků české šlechty. Mezi nimi byl například hrabě František Antonín Kolovrat, hrabě Prokop Hartman či Goethův přítel Kašpar ze Šternberka.

Zpočátku mělo muzeum charakter soukromých neveřejných sbírek. Ty byly shromažďovány v klášteře svatého Jakuba na pražském Starém Městě, ale také v bytech. Zaměřovaly se především na přírodovědu.

Prvním stálým sídlem muzea se stal Šternberský palác na Hradčanech, v němž aktuálně sídlí Národní galerie. Po dvou desítkách let, roku 1840, vypracoval František Palacký návrh na vybudování vědeckého a uměleckého centra na břehu Vltavy, dnešním Smetanově nábřeží. Sídlit zde měla například také výtvarná akademie nebo konzervatoř.

„Palackého stavební program požadoval nejen výstavní sály pro geologii, mineralogii, zoologii, botaniku, archeologii, numismatiku, knihovnu, archiv, sbírky grafiky, ale i pro lapidárium a kromě studoven a čítáren žádal i zřízení depozitářů,“ připomíná Národní muzeum na svých webových stránkách.

Výstavba se ale nakonec neuskutečnila a v polovině čtyřicátých let 19. století se muzeum přestěhovalo do Nostického paláce Na Příkopě. Prostory se však později ukázaly jako nevhodné, a to kvůli malým rozměrům. Sbírky totiž rychle narůstaly.

Muzeum na Karlově náměstí?

Kníže Karel III. Schwarzenberg proto v roce 1861 podal zemskému výboru žádost o zbudování nového sídla. Pro výstavbu se snažil získat dotaci. Jednání pokročila až o tři roky později, kdy český sněm odhlasoval usnesení podporující stavbu nové budovy muzea, která měla zároveň reprezentovat tehdejší Království české.

V roce 1865 požádal zemský výbor pražskou městskou radu o parcelu na Karlově náměstí. „Radním se tento plán nelíbil, a tak se jednání vleklo ještě několik let,“ podotýká muzeum.

Postupně na stavbu také začala finančně přispívat česká šlechta a průmyslníci s představiteli tehdejší inteligence. Na vznik muzea daroval jednu z nejvyšších částek císař František Josef I., podle dobových pramenů sponzoroval dílo deseti tisíci zlatými.