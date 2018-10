Národní muzeum se po letech znovu otevírá. Láká na procházku dějinami a výběr z exponátů

„Panteon Národního muzea vypadá, že je celý z mramoru, on je z větší části z umělého mramoru, geniálně udělaného. Byla tu spousta fládrařů, štukatérů, zlatičů,“ dodává. Budova bude podle něj beze zbytku sloužit návštěvníkům, nejsou v ní žádné depozitáře ani kanceláře.

„Budeme slavit sto let od založení společného státu Čechů a Slováků a jsem moc rád, že je tu s námi slovenská ministryně kultury (Lubica Laššáková), protože i myslím, že to století bylo velice úspěšné. Československo bylo projektem úspěšným, ačkoli jsme se rozdělili, stále jsme spolu a máme se s hrdostí na co zpátky obracet,“ uvedl Lukeš na tiskové konferenci.

Výstava 2 x 100 pak představí 200 nejvzácnějších exponátů ze sbírek muzea a připomene také dvousté výročí založení této sbírkové instituce. Podle ředitele jde o výstavu trezorovou, takto unikátní soubor ještě nikdy podle něj nebyl v Česku vystaven. Budou tomu odpovídat i přísná bezpečnostní opatření. Ve výstavních sálech jsou vitríny s exponáty za silnými mřížemi.

Lidé uvidí na jednom místě třeba pozdně antickou vázu z doby stěhování národů, svatební šaty Napoleonovy manželky, Barrandovu litografickou matrici s trilobity, nejslavnější českou dinosauří kost či mramorovou stélu z Malé Asie starou přes 2500 let.