Mozek velikána i tajemné bedny. Národní muzeum slaví 200 let, ve sbírkách má světové unikáty

V 50. letech ale postihla Pantheon ideová čistka, kterou zadal tehdejší ministr kultury Zdeněk Nejedlý. Ze síně slávy zmizelo čtrnáct osobností, mimo jiné sochy prezidentů Tomáše Garrigua Masaryka i Edvarda Beneše. Místo nich prostor později zaplnil například nacisty popravený komunistický novinář Julius Fučík a nakonec i samotný Nejedlý. V Pantheonu ale nakonec nezůstali ani oni. V roce 1991 nechalo muzeum jejich busty odstranit.

Nebylo to ovšem poprvé, co ze síně slávy zmizely některé sochy. Už se vznikem republiky v roce 1918 byly odstraněny i busty císaře Františka Josefa I. a jeho ženy Alžběty. Ředitel muzea Michal Lukeš proto v rámci současné rekonstrukce navrhl, aby se Pantheon obnovil v podobě před ideovou čistkou, ale včetně soch císařského páru. Vzbudil tím ovšem řadu rozporuplných reakcí. Nový plán umísťování osobností do Pantheonu zveřejní muzeum po skončení rekonstrukce. Jako poslední byla v roce 1998 do sálu zařazena busta Karla Čapka.