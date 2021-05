V Česku otevírají obchody, rozšiřuje se rotační výuka. Vláda má jednat o kultuře

Podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) vláda zvažovala, že se obchody a školy v některých okresech Vysočiny, Zlínského a Jihočeského kraje, kde je epidemická situace horší, zatím neotevřou. Kabinet ale nakonec uznal, že okresy jsou velmi malé jednotky a mobilitu významně nezvýší. Řada lidí dojíždí stejně do školy nebo do obchodu mimo okres, kde žije. Vláda tedy schválila, že školy, obchody a další služby se od pondělí otevřou v celém Česku.

Postupně se také vracejí žáci a studenti do škol v jednotlivých regionech podle epidemické situace v daném kraji. V pondělí se k ostatním regionům Česka přidávají školy ve Zlínském a Jihočeském kraji a na Vysočině v rotační výuce na druhém stupni základních škol a k plné výuce v mateřských školách. Obnovuje se také klinická a praktická výuka vysokých škol.

Muzea, galerie a památky mohou otevírat jen za podmínky striktních hygienických pravidel. Jeden návštěvník by měl mít k dispozici patnáct metrů čtverečních, povoleny nejsou skupinové prohlídky. Již před týdnem otevřely v takovémto režimu v Královéhradeckém, Plzeňském, Karlovarském, Středočeském, Libereckém a Pardubickém kraji a v Praze.

První výraznější rozvolňování v kultuře by podle Arenbergera mohlo nastat od 24. května. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) dříve uvedl, že venkovní akce s účastí až sedmi set sedících diváků a vnitřní akce s účastí až čtyř stovek diváků by se mohly konat už od 17. května, pokud to schválí vláda.

Ministr zdravotnictví avizoval, že kabinet bude při rozhodování vycházet z aktuálních čísel a doporučení epidemiologů. Třicet až čtyřicet procent Čechů podle něj stále může onemocnět covidem-19, a proto je potřeba rozvolňovat opatrně.