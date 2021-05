Úniky informací ze spisů do médií jsou nepřijatelné, říká k vrbětické kauze Koten

Úniky tajných informací

Podle Kotena se v tomto případě některé tajné služby zviditelňují. „Když si představím, že my jako parlament naskakujeme na to, co ráno napíšou média, a podle toho svoláváme mimořádné schůze, tak mi to připadá jako absurdní divadlo. My se uschůzujeme, ale v podstatě nevyřešíme nic,“ myslí si. Kritizuje také přerušení schůzí ze strany ODS a KDU-ČSL.

Kauzu Jana Hamáčka po zveřejnění zjištění serveru Seznam Zprávy vnímá jako tvrzení proti tvrzení, jediný, kdo ví pravdu, je podle něj sám Hamáček. „Je to tak závažné, že bych se nedivil, kdyby padlo daleko víc trestních oznámení, a policie se tím zabývala včetně kontrolních mechanismů,“ predikuje. Opět se tak vrací k myšlence vyšetření úniku informací.