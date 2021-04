Ústřední výbor komunistů rozhoduje, zda Filip povede stranu ještě jednou do voleb

Ústřední výbor komunistické strany začal jednat o tom, kdo ji povede do voleb. S odklady sjezdu, který má vybrat nové partajní vedení, se zatím odkládal i avizovaný konec Vojtěcha Filipa v čele strany. Ten však v sobotu ráno potvrdil, že má zájem stranu do voleb ještě dovést, výbor by ho tedy musel odvolat.