Soud řeší žaloby na omezení setkávání lidí, odborníci kritizují nejasnost opatření

„To, že se potkají náhodně, je v pořádku. To že se potom domluví, že si zahrají fotbálek nebo udělají piknik, to už je organizovaná záležitost,“ přiblížil náměstek ministra zdravotnictví Radek Policar.

Pokud policisté takovou situaci uvidí, měli by ji podle Policara zdokumentovat. „To je ale něco, co může vést k celé řadě konfliktů a potíží, teoreticky lze ukládat vysoké pokuty a my se domníváme, že něco takového se tam nemělo vůbec objevit,“ řekl Sokol.

Jasno by do celé věci měl vnést Nejvyšší správní soud. Do doby, než rozhodne, neplánuje ministerstvo zdravotnictví žádné úpravy tohoto opatření. „Je platné a my jsme ho konzultovali nejen s našimi právníky, ale i externími právníky. Ti nám vysvětlili, že je to naprosto v souladu jak s pandemickým zákonem, tak se zákonem o ochraně veřejného zdraví,“ řekl v pátečních Událostech šéf resortu Petr Arenberger (za ANO).

Aktuálně soud řeší čtyři žaloby. „Předmětem soudního přezkumu v některých těchto návrzích bude i bod 16 uvedeného opatření. Tato agenda je vyřizována u soudu v přednostním režimu,“ informoval soud.

Omezení shromažďovacího práva

Nejvyšší správní soud se bude zabývat i omezením shromažďovacího práva. Podle kritiků nepatří do pandemického zákona. „Mám za to, že můžete nařídit nadále nějaká režimová opatření, která umožňují účast lidí, ale pouze regulujete počet účastníků. Respektive to, aby v rámci shromáždění nedošlo k riziku nákazy,“ řekl k tomu Policar.

„Bude však nutno před soudem vždy testovat, zda je takové omezení přiměřené,“ okomentoval Dostál.

I toto mimořádné opatření považuje policie za problémové a staví ji do nevýhodné situace. „V tomto případě musí považovat nařízení za legitimní a to minimálně do doby, než o něm rozhodne soud,“ řekla Rendlová. Za mimořádně konfliktní situace považují policisté demonstrace. Během pandemie totiž dané regulace, zejména pak početní limity, řada organizátorů nerespektuje.