ŽIVĚ: Premiér a ministr zdravotnictví ke zkoušce očkovacího centra v O2 universum

Zkoušky očkovacího centra se účastní premiér Andrej Babiš (ANO), ministr zdravotnictví Petr Arenberger a ministr obrany Lubomír Metnar (oba za ANO). Arenberger se ujal ministerské funkce tuto středu.

Původně se předpokládalo, že očkovací centrum v O2 universum začne fungovat tento týden. Podle zástupců vojenské nemocnice se ale jeho start kvůli nedostatku vakcín odloží na začátek května.

Zařízení je podle ministra Metnara připraveno a jakmile se zvýší dodávky vakcín, tak může fungovat naplno. Během pátečního zkušebního provozu by měla dostat očkovací látku asi tisícovka lidí, podle nemocnice by se mělo jednat především o příslušníky armády, policie a o zdravotníky. Za plného provozu by centrum mohlo očkovat až 10 tisíc lidí za den.

Náklady na vybudování centra v hale O2 universum jsou podle lednového odhadu 11,8 milionu korun. Premiér Babiš po návštěvě centra uvedl, že majitel nepožaduje peníze za nájem a stát tak platí pouze provozní náklady.

Komplex O2 universum navazuje na O2 arenu z jižní strany, má rozlohu téměř 50 tisíc metrů čtverečních ve čtyřech podlažích. Největší sál má kapacitu 4500 lidí. Halu vlastní a provozuje společnost Bestsport, která je členem skupiny PPF Petra Kellnera, který 27. března tragicky zahynul.