Ve středu přibylo přes sedm tisíc nakažených. Končí třetí výzva Covid – nájemné

Proti úterý bylo nově nakažených ve středu zhruba o 1450 více, úterní nárůst byl ale nejnižší za pracovní den od poloviny prosince. S nemocí covid-19 dosud v České republice zemřelo 27 466 lidí. Počet hospitalizovaných s koronavirem klesl podle revidovaných dat ve středu téměř o pět set na 6504 pacientů, v těžkém stavu bylo 1349 z nich. Nymburská nemocnice zřejmě odvolá stav hromadného postižení osob, při něm zdravotnické zařízení neposkytuje péči odpovídající běžnému standardu v Česku. Přidala by se tak k dalším třem nemocnicím ve středních Čechách, které už stav odvolaly. Dalších jedenáct zařízení v regionu ale v tomto režimu zůstává. Ve srovnání s úterým klesl celkový počet testů provedených o zhruba devadesát tisíc, laboratoře jich celkově provedly 190 tisíc. Stouplo naopak zjednodušené reprodukční číslo, a to z 0,67 na 0,73. Udává průměrný počet lidí, které nakazí jeden pozitivně testovaný. Jestliže je vyšší než jedna, šíření nemoci zrychluje, pokud nižší, epidemie zpomaluje. Nejvíce se nákaza šíří na Jihlavsku Nejvíce se koronavirus momentálně šíří na Jihlavsku, kde za uplynulých sedm dní zaznamenali 354 případů na sto tisíc obyvatel. Přes tři sta se tento ukazatel dostal ještě na Táborsku, Děčínsku, Mostecku, Českolipsku, Mladoboleslavsku, Orlickoústecku a těsně také Pelhřimovsku a Zlínsku. Naopak relativně nejlepší je situace na Chebsku, kde za poslední týden bylo 28 nakažených na sto tisíc obyvatel. Zdravotníci v Česku dosud aplikovali 1 909 475 dávek vakcíny proti novému typu koronaviru, z toho 41 460 ve středu. Obě potřebné dávky dosud dostalo více než 634 tisíc lidí. Školy se připravují na testování Na částečný návrat žáků do lavic se chystají školy. Po celé zemi se teď distribuují antigenní testy – testovat se budou muset děti z prvního stupně dvakrát do týdne. Pokud tento krok rodiče dítěte odmítnou, bude záležet na škole, co dál. „Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit dítěti distanční vzdělávání dle zákona a v třídní knize bude evidovat neúčast dítěte jako omluvenou absenci, je však vhodné, aby škola poskytla dítěti okolnostem přiměřenou formu studijní opory – například posílání týdenních plánů, individuální konzultace, možnost připojit se do některých hodin on-line a podobně,“ upřesnila pro ČT mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Soud se bude zabývat opatřením o testování ve firmách Nejvyšší správní soud (NSS) ve čtvrtek také veřejně projedná návrh na zrušení opatření, které odstartovalo testování zaměstnanců ve firmách. Bude to první jednání v rámci nové pravomoci, kterou soudu svěřil pandemický zákon. Proti testování ve firmách protestuje dělník z automobilového průmyslu. Tvrdí, že to je zdravotní zákrok, se kterým pacient musí souhlasit a měl by mít právo jej odmítnout. Kvůli tomu se na NSS obrátily také Nezávislé odbory výrobce léčiv Teva Czech Industries. Nesouhlasí například s tím, že po odmítnutí testu vzniká překážka v práci na straně zaměstnance, který tak nemá nárok na náhradu mzdy. Kritizují také, že zaměstnavatel nakládá s daty o zdravotním stavu pracovníků. Veřejné jednání soud svolal na 14. dubna. Podle pandemického zákona, který platí od konce února, přezkoumává mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví nově NSS. Obdržel více než deset podnětů, některé ale předal k projednání Městskému soudu v Praze. Nejvyšší instance totiž pandemický zákon vyložila tak, že bude přezkoumávat jen opatření proti šíření covidu-19 přijatá za účinnosti nové normy, nikoliv ta, která platí z dřívějška.