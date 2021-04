Testování na covid ve školách bude dvojího druhu. Vzorky si odeberou samy děti, lišit se bude vyhodnocení

Nejmenším žákům mohou pomáhat rodiče

Děti by si měly testy dělat kompletně samy ve škole. Těm z nižších ročníků budou moct pomáhat rodiče. Zda má být ale i rodič testovaný, pokyny pro školy neuvádějí. „Ale my budeme žádat, aby se nám nějakým testem prokázal,“ řekl ředitel Došek.



Děti se budou testovat každé pondělí a také čtvrtek v prostorách, které pro to škola určí. Může to být třeba tělocvična nebo i venkovní prostory. Pokud se některý z žáků nedostaví ve stanoveném termínu, ale přijde v jiný den, je povinností školy, aby jej otestovala individuálně.



Pro případy, že test některého žáka označí jako pozitivního, mají třeba ve Velvarech přichystanou speciální izolační třídu, ve které dítě počká na rodiče. Ti pak budou muset kontaktovat praktického lékaře, který dítěti vypíše žádanku na potvrzovací PCR test.