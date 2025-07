Dvě třetiny lidí jsou pro přísnější regulaci alkoholu

ČTK,

ČT24

, ško

14. 7. 2025 Aktualizováno před 11 m minutami | Zdroj: ČTK , ČT24

Ilustrační foto

Téměř dvě třetiny dospělých míní, že by v Česku měla být přísnější regulace alkoholu. Ukázal to průzkum think tanku Ministr zdraví, který v dubnu provedla společnost Behavio. Většina dotázaných by byla pro zákaz propagace alkoholických nápojů na akcích pro mladé, pro omezení reklamy či prodeje na benzinových pumpách a v automatech či pro zrušení daňové výjimky pro tiché víno. V průzkumu odpovídala tisícovka lidí, zjištění jsou reprezentativní.

Celkem 63 procent lidí si myslí, že regulace alkoholu je nedostatečná či že by měla být přísnější. Víc než čtvrtina ji považuje za dostatečnou. Podle desetiny je už teď přísná dost či příliš. „Odezva veřejnosti byla velice pozitivní. Spousta lidí vnímá konzumaci jako problematickou. (...) Rozhodně se nedá říci, že by Češi tak strašně stáli o to, aby alkohol tekl tak proudem, jak to může dlouhodobě vyznívat. Naopak by byli pro zavedení nějakých restrikcí,“ řekla ředitelka think tanku Kateřina Hellebrandová. Mezi respondenty podporovaná opatření patří například omezení reklamy nebo prodejní doby, případně povinné zdravotní varování na etiketách alkoholických nápojů.

Experti navrhují postupovat u alkoholu podobně jako u tabáku. Doporučují omezení reklamy na internetu, v médiích i venku, zákaz propagace na sportovních a kulturních akcích či na soutěžích pro děti a mladé, povinná zdravotní varování na lahvích a plechovkách, pravidelnou valorizaci spotřební daně, omezení prodeje na benzinových stanicích, v automatech, v okolí škol i v noci či zrušení daňové výjimky na tiché víno. Lékař: Alkohol je jed, má karcinogenní účinky „Naším cílem není, abychom za think tank Ministr zdraví zastavili ze dne na den konzumaci a zakázali lidem pít. Na druhou stranu je potřeba říct, že alkohol je jed, který má mimo jiné karcinogenní účinky,“ uvedl lékař a zakladatel think tanku Tomáš Šebek. Zákaz propagace alkoholu na akcích pro mladistvé by podpořily bezmála čtyři pětiny dotázaných. Pro možnost vysílat reklamu na alkoholické nápoje v televizi a rádiu jen v noci by byly téměř tři čtvrtiny dospělých. Reklamu na internetu by omezilo 72 procent lidí a ve venkovním prostoru sedm z deseti.

Prodej alkoholu na benzinových pumpách a v automatech by se měl omezit podle 63 procent odpovídajících. Stejný podíl by zakázal reklamu na pití na kulturních a sportovních akcích. Ke zrušení daňové úlevy na tiché víno se kloní 54 procent dotázaných. Polovina by byla pro povinné zdravotní varování na etiketách. Pravidelně by spotřební daň valorizovalo 47 procent lidí. S omezením nočního prodeje souhlasí 39 procent dospělých. Proti posledním dvěma opatřením se rozhodně staví jedenáct procent dotázaných. U ostatních kroků je odpor menší. „Párkrát“ se v týdnu napije třetina lidí Podle výsledků se „párkrát“ v týdnu napije třetina lidí, skoro každý den pije zhruba každý čtrnáctý dotázaný. Většina osob týdně vypije do sedmi sklenic, desetina pak osm až třináct. Častěji popíjejí muži, méně často mladí do 24 let. S alkoholem si dotázaní nejčastěji spojují oslavy, zábavu, uvolnění stresu a relax. Negativní asociace jsou méně časté, vedle abstinentů je víc mají lidé s vysokou školou a mladí do 34 let. Zmiňují zdravotní rizika, ztrátu sebekontroly, závislost, násilí, nehody, ale i nátlak okolí k napití se.

Za nejrizikovější lidé považují pití v těhotenství a dopady na vývoj dítěte, závislost či poškození jater. Polovina dospělých uvedla nemoci srdce a cév, rakovinu, poruchy duševní či paměti a učení, poškození trávicího systému. Devět z deseti lidí vidí problém v dopravních nehodách pod vlivem alkoholu, osm z deseti v negativním dopadu na rodinu a potomky či v domácím násilí, sedm z deseti v kriminalitě. Víc než polovina si uvědomuje zvýšené náklady na zdravotnictví a další služby. Podle studie Česko ročně ztrácí kvůli alkoholu až padesát miliard korun, dodal Šebek.