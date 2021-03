Úcta k lidským právům nás odlišuje od předešlých režimů, míní ústavní soudkyně Šimáčková

přehrát video Hostem Interview ČT24 byla ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková

„Musíme počítat s tím, že ústavu máme pro to dobré i pro to špatné počasí. Teď jsme v horší době právě proto, že je potřeba omezovat některá základní práva lidí, abychom ochránili jiná,“ řekla Šimáčková. I v této chvíli je podle ní nutné myslet na to, aby opatření byla spravedlivá. „To znamená rovnoprávná pro všechny osoby, jichž se týkají, a také aby byla proporcionální a dobře promyšlená,“ doplnila. Koncem února zrušil Ústavní soud část vládního ustanovení zakazujícího maloobchodní prodej a poskytování služeb v provozovnách. Stížnost proti vládnímu opatření podala skupina senátorů. Podle Ústavního soudu kabinet opatření dostatečně neodůvodnil. Obchody se nicméně neotevřely. Soud totiž zrušil lednové usnesení, a to ve chvíli platnosti vládního usnesení ze 14. února. „Ústavní soud si byl vědom toho, že okamžité otevření obchodů by právě mohlo zasáhnout do těch velkých práv, která jsou ve hře. To znamená právo na život, právo na zdraví, ochrana veřejného zdraví. A proto jsme si byli dobře vědomi, že jde o jakési memento, o jakési upozornění vládě,“ řekla.

Zrušení části volebního zákona Ústavní soud na začátku února zrušil také část volebního zákona, protože porušuje rovné volební právo a šance kandidujících subjektů. Šimáčková proti jeho podobě vystupuje už sedm let. „Ústavní soud skutečně musel v téhle věci být akční z toho důvodu, že tady voliči různých politických stran měli různou váhu svého hlasu,“ zdůraznila. V disentech, tedy v odlišných stanoviscích, se k tomuto nálezu někteří soudci vyjadřovali ostře. Jejich reakci Šimáčková do jisté míry chápe. „Oni v tomhle případě ani tak nenamítali nic proti tomu substantivnímu, to znamená proti podstatě té právní argumentace, ale poukazovali na to, že jsme měli práci přerušit a rozhodnout třeba až po volbách,“ vysvětlila. Podle ní byly právě blížící se volby jedním ze zásadních problémů na celé věci. „Sama jsem to vážila, abych nakonec dospěla k závěru, že Ústavní soud prostě nemůže najednou přestat pracovat, když víme, že se nějaký právní předpis dopouští nespravedlnosti vůči některým voličům. A současně není možno rozhodnout, že ten zákon je protiústaví a odložit jeho účinnost a říci – tyto volby budou ještě také nefér,“ řekla.