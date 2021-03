Léčba pacientů s covidem se výrazně zlepšila, říká o uplynulém roce lékař Dlouhý. Vlnu je ale nutné sklopit

Prvního nakaženého do ústecké nemocnice transportovala sanitka s policejním doprovodem. „To opravdu byly scény jako z hororu. Dnes víme, že to žádná ebola není a že se toho tolik bát nemusíme. Nakažlivost je vyšší, ale je to infekce, se kterou jsme se naučili žít,“ uvedl lékař s tím, že dnes již zdravotníci používají ochranné prostředky zcela rutinně a postupy jsou zcela automatické.

Významně se podle něj také zlepšila rychlost testování, před rokem čekali na výsledky svých pacientů lékaři až sedm dní. „Měli jsme plný barák pacientů, kteří nevěděli, co jim je, jestli mají chřipku, nebo covid,“ přiblížil Dlouhý, který do jediné tuzemské laboratoře volal o výsledky i o půlnoci. „Dnes máme mašinku, která to ví do hodiny.“

Přestože se péče výrazně posunula, na nemoc samotnou nebo její následky zemřelo v Česku už přes 20 tisíc lidí. Vysoký počet úmrtí je ale podle Dlouhého dán vysokým množstvím nakažených. Připomněl, že podle statistik zemře 1,7 procenta nakažených. „Jestliže se nakazí 10 tisíc lidí, tak zemře 170 lidí. Opravdu potřebujeme vlnu sklopit směrem dolů,“ uvedl Dlouhý.

Na zdravotníky dopadá nejen práce

Na zdravotníky, stejně jako na zbytek společnosti, dopadá únava a vyčerpání. „Nejsou vyčerpaní jen z práce samotné, která je nekonečná a dlouhá, ale také z toho, že nemají radosti z běžného života. Že nemohou po stovkách hodin přesčasů jít večer do kina nebo si dát drink v restauraci,“ popsal Dlouhý.

Přísná opatření se v tuto chvíli ale musela přijmout, protože počty jsou opravdu vysoké a zatížení nemocnic také, řekl primář. Nemocnicím se podle něj uleví před Vánoci, doufá ale i v pokles během léta. „Bohužel kvůli pomalému očkování bude určitě další vlna na podzim,“ míní Dlouhý.

Malé nemocnice jsou přeplněné, velké ale stále lůžka mohou navýšit

Lůžka podle něj lze ve zdravotnickém systému stále najít. Situace se ale velmi liší podle regionů a velikosti nemocnic. „Zatímco jsou malé okresní nemocnice na periferii zcela na hraně a zcela vyčerpané, jsou tady velké nemocnice, zejména fakultní, případně krajské, kde nepochybně kapacity uvolnit lze a kde je lůžek ještě dostatek,“ uvedl.

Zdravotnictví v republice je podle něj velmi robustní. Označil jako štěstí, že se nerealizoval záměr některých politiků na snížení počtu nemocnic. „Jinak bychom tady měli Bergamo už někdy v říjnu,“ uzavřel Dlouhý.