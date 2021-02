V Česku jsou povinné respirátory, vláda bude jednat o dalším zpřísnění opatření

Výjimky platí podobné jako u dřívější povinnosti nošení jakéhokoliv zakrytí dýchacích cest. Zakrytý nos a ústa nemusí mít například děti do dvou let nebo ve školce.

Děti od dvou do 15 let nemusí nosit respirátor, protože pro ně podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) nejsou dostupné. Nemohou ale používat dál podomácky vyrobenou roušku, musí to být nejméně zdravotnická obličejová maska nebo jiná s vyšší ochranou, například nanoroušky.

Vláda bude pokračovat v jednání o zpřísnění opatření

O dalším zpřísnění protiepidemických opatření v Česku vláda během středečního jednání nerozhodla, kabinet zasedne tak znovu ve čtvrtek v podvečer. Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) má na rozsahu restrikcí shodu, budou na nich ale ještě pracovat jednotlivé resorty. Zřejmě půjde o výraznější omezení vzájemných kontaktů a volného pohybu. Vláda večer odsouhlasila, že požádá sněmovnu o nouzový stav do konce března.

Kabinet by o zpřísnění mohl rozhodovat až poté, až bude vědět, zda nouzový stav bude pokračovat, upřesnil mluvčí vlády. Na stav nouze jsou některá opatření navázána, a to třeba omezení pohybu.

Podle dosavadních informací ze středečních jednání členů vlády s opozicí, odboráři a zaměstnavateli by se mohly v Česku uzavřít mateřské školy. Dál by fungovala jen zařízení pro děti zdravotníků a pracovníků záchranného systému. Do škol by měli přestat chodit také žáci prvních a druhých tříd základních škol. Kabinet zvažuje také omezení pohybu mezi kraji či do určité vzdálenosti od bydliště. Zavřít by mohly také některé obchody, které dosud měly otevřeno.