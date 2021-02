Nemocnice v Sokolově, Chebu a Trutnově jsou pořád přetížené, rozvolňovat zde vláda neplánuje

„Zatím je to tak, že pomoci nám znamená, že vám řeknou hodinu, než přijede nákladní auto s rouškami, a pak vám je tady složí před úřad a dají vám za úkol, ať se postaráte. To byla jediná pomoc státu,“ stěžuje si starosta Trutnova Jan Sobotka (za STAN).

Stejně to vnímají i na západě Čech, desítky starostů z okresů Cheb a Sokolov poslaly ministru zdravotnictví otevřený dopis, kde vyzývají vládu k větší aktivitě. „Po týdnu jsme vlastně zjistili, že kromě uzavření okresu a odeslání roušek se vůbec nic nestalo,“ říká starosta Chodova Patrik Pizinger (HNHRM).

Jako klíčový označili požadavek na dodávku většího počtu vakcín, než by Karlovarskému kraji jinak připadlo. „V tuto chvíli považujeme za důležité zajistit dodávku respirátorů z vládních zásob, zvýšit dodávky vakcín, pomoci zvýšit kapacitu zdravotnického personálu a počty lékařů v našem kraji,“ uvedli v dopisu.

„Dojde k navýšení dodávek vakcín pro dva nejpostiženější kraje, v nichž jsou a nadále i budou uzavřeny zmíněné okresy,“ reagoval ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

„Není to jen o navýšení vakcín, je to spíš takový požadavek zvážit, jestli v zasažených regionech nezačít očkovat mladší populace lidí, protože nyní na JIP v kraji leží pacienti, co mají 40 nebo 50 let,“ navrhuje krajská koordinátorka očkování v Karlovarském kraji Dagmar Uhlíková. Vakcíny by na západ Čech a také do Královéhradeckého kraje měly dorazit během příštího týdne.