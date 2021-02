Uzavření okresů rozšíření mutací nezabrání, tvrdí viroložka Tachezy

přehrát video Události, komentáře: Riziko nových mutací koronaviru v Česku Zdroj: ČT24

„To, že se uzavřely rizikové okresy, kde byl prokázán výskyt koronavirových variant, bylo adekvátní opatření. To dlouhodobě nezabrání rozšíření varianty, nicméně odklad nám umožní se na to připravit, aby se snížily počty hospitalizovaných,“ uvedla Tachezy. Podle ní lze nevyhnutelně očekávat vyšší výskyt, a to jak nemocných, tak i těžkých případů. Podle viroložky mezi jednotlivými mutacemi rovněž probíhá boj o to, která z nich bude dominantnější. „Máme je vyselektované. Mutace jsou jednotlivé záměny v písmenkách genomů, které vedou k selekci variant. Ty se v populaci lépe rozšiřují, protože dostaly selekční výhodu. Je to normální evoluce viru a dá se očekávat, že bude pokračovat,“ popsala Tachezy.

Obchody by se otevírat neměly, myslí si Tachezy Virus podle ní uniká tlaku imunitního systému, složeného z protilátek a specifických buněk, které vznikly v důsledku předchozí infekce nebo vakcinace. „Virus uniká tomuto, a to určuje, jakým způsobem nebo kam se to bude ubírat. Pokud se vyselektuje virulentnější varianta, která může vyvolat větší smrtnost, nebo virus bude slábnout, to nevíme. Může nastat i obojí,“ dodala viroložka. Mezi nákazou nejpostiženější okresy v Česku patří Cheb, Sokolov a Trutnov. Vláda je kvůli špatné koronavirové situaci uzavřela. Za poslední týden tam přibylo kolem tisíce případů nakažených na sto tisíc obyvatel. Koronavirová situace je vážná i v celém Plzeňském a Královéhradeckém kraji. Vláda přitom varuje, že do tří týdnů může situace v celé zemi vypadat stejně jako v nyní nejpostiženějších okresech. Pandemie v Česku sílí. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) plošná opatření nefungují, když je lidé nedodržují. V úterý laboratoře v zemi potvrdily skoro dvanáct a půl tisíce nových nakažených, což je nejvíce od začátku ledna. Tachezy v pořadu také odsoudila úvahy vlády a opozice o případném otevření obchodů. „Kdybych se podívala na stránky ECDC (Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí), tak první řádky, které se týkají varování před novými variantami, dávají důraz na to, že se nemá nic otevírat. Stát by se měl spíše připravit například na zaplnění nemocnic,“ řekla Tachezy.