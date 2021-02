S návratem žáků do škol není možné otevřít obchody, zdůraznil Plaga. Počkat radí i Prymula

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) navrhuje od 22. února zcela otevřít maloobchod. Míní, že pokud se budou dodžovat přísné hygienické podmínky, pandemickou situaci to výrazně nezhorší. Vláda by se jeho návrhem měla zabývat v pátek. Současně kabinet plánuje, že studenti maturitních ročníků by měli do školy nastoupit 1. března. To vše v situaci, kdy jsou nemocnice v zemi nejvytíženější od začátku pandemie a v některých okresech už jsou jejich kapacity plné.

Podle vládního materiálu by se v březnu do škol mělo vrátit přibližně 450 tisíc žáků a učitelů. Jejich návrat by měl být postupný, začít má 1. března se zahájením pravidelného testování na covid-19 ve školách. Konat by se měl do poloviny měsíce ve třech etapách vždy po týdnu. Jako první mají přijít na řadu závěrečné ročníky středních škol, pak středoškoláci v oborech s praktickou výukou a deváté třídy základních škol. Do konce měsíce pro ně bude potřeba zajistit zhruba 3,7 milionu testů.

Většina žáků a studentů má už řadu týdnů povinnou výuku na dálku. Otevřené jsou nyní jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy škol základních. Před otevřením obchodů a škol v současné epidemické situaci varovali mnozí odborníci.