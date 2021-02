Rizikové skóre kleslo na 72 bodů. Testy v pondělí odhalily skoro devět tisíc nakažených covidem

V Česku platí od 27. prosince opatření pro nejvyšší, pátý stupeň pohotovosti PES. Od 14. ledna do 13. února se protiepidemické skóre drželo ve čtvrtém stupni, v neděli a pondělí stoupl index na 77 bodů, což odpovídalo pátému, nepřísnějšímu stupni pohotovosti.

Reprodukční číslo, které udává, kolik jeden pozitivně testovaný průměrně nakazí dalších lidí, se nad hodnotou jedna drží až na jednu výjimku od začátku února. Pokud se dostane pod tuto hranici, znamená to, že epidemie zpomaluje.

I když při loňském zavedení systému PES ministerstvo uvádělo, že by se mělo zvážit zmírnění opatření, pokud skóre rizika zůstane aspoň sedm dní v nižším pásmu, vláda naopak některá opatření ještě zpřísnila.

Kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) do konce února po žádosti hejtmanů vyhlásil v Česku nový nouzový stav. Naprostá většina dosavadních omezení v zemi platí dál. V březnu by ale mohl začít postupný návrat žáků do škol spojený s pravidelným testováním.

Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) chce navrhnout vládě otevření dalších obchodů od příštího týdne. Blatný ale upozornil, že zatíženost nemocnic a zvláště jednotek intenzivní péče je i kvůli šířící se britské mutaci stále značná. Nechtěl tedy předjímat, kdy bude možné začít uvolňovat některé restrikce.