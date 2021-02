Sasko rozšířilo výjimku z karantény pro české pendlery, oznámila v úterý saská ministryně sociálních věcí Petra Köppingová, která má na starosti i resort zdravotnictví a boj s pandemií nemoci covid-19. Uvedla, že přechodné období, než pendleři získají potřebné potvrzení úřadů, potrvá do konce tohoto týdne.

Spahnův návrh se týká vládního nařízení, které zakazuje leteckým, autobusovým či železničním dopravcům přepravovat cestující z oblastí s mutacemi. Výjimku mají dopravci jen pro německé občany a pro pasažéry, kteří mají v Německu nahlášen pobyt. Dosavadní nařízení platí do 17. února, tedy do této středy. Spahn podle Der Spiegel navrhuje vládě rozšířit jeho platnost o 14 dní, tedy do středy 3. března.

Zpravodaj ČT v Německu Martin Jonáš poznamenal, že Spahnovo rozhodnutí by nebylo překvapivé, prodloužení totiž znamená jen několik dnů navíc oproti plánu. Německá strana zatím dle něj nedefinovala jasná kritéria, jak by se situace v Česku měla změnit, aby se opatření zmírnila.

„Hraniční opatření tvrdě dopadají na hraniční provoz, tvoří se fronty. Německá policie údajně vrátila zpět každé třetí vozidlo, které se pokusilo hranici přejet,“ popsal Jonáš situaci na přechodech.

Spoje jsou rušeny

Na základě německého nařízení zrušili dopravci přeshraniční železniční spoje mezi Německem a Českem. Učinily tak mimo jiné České dráhy, německé dráhy DB či společnost GW Train Regio.

Ve zdůvodnění Spahn uvádí, že epidemická situace se v Německu sice mírně zlepšuje, ale velkou hrozbu pro dosavadní úspěšný boj proti pandemii nemoci covid-19 představuje případné neřízené šíření koronavirových mutací. Za řešení považuje omezení cest z oblastí s mutacemi.

Toto nařízení není jediné, kterým německé úřady cestování z epidemicky rizikových států omezují. V Německu platí ještě celostátní karanténní nařízení, ze kterého vycházejí regionální úpravy jednotlivých spolkových zemí. V případě Saska a Bavorska, tedy obou německých spolkových zemí hraničících s Českem, je platnost místních karanténních nařízení prozatím stanovena shodně do 7. března, tedy do současného konce celoněmecké karantény. I u těchto pravidel je ovšem nutné počítat s prodloužením.