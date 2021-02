Hejtmani neměli na výběr, řekl k žádosti o vyhlášení nouzového stavu Netolický

O ústavnosti vyhlášení nouzového stavu musí podle Netolického rozhodnout Ústavní soud (ÚS). „Podnět k vyhlášení nouzového stavu nepřišel od vlády České republiky, ale od území, tedy hejtmanů,“ řekl s tím, že předseda ÚS Pavel Rychetský uvedl, že skutková podstata je obdobná. S tím Netolický souhlasí, ale podle něj se liší podnět.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli řekl, že vyhlášení nouzového stavu na popud hejtmanů řešila i legislativní rada vlády. Její členové ale tvrdí, že to není pravda, údajně o tom nevěděla ani samotná ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO).

„Za to odpovídá předseda vlády. A s kým on to konzultoval nebo nekonzultoval, jestli skutečně jednal s legislativní radou, ministerstvem spravedlnosti a dalšími, to je zodpovědnost předsedy vlády. Já nejsem Andrej Babiš a nevím, jakým způsobem on řídí vládu,“ upozornil pardubický hejtman.