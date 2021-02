Zpřísní se vjezd pendlerů do Saska, lidé mířící na Slovensko musí do karantény

Sasko původně dovolilo dojíždět jen těm českým přeshraničním pracovníkům, kteří působí ve zdravotnictví, pečovatelství a zemědělství. V úterý saská ministryně sociálních věcí Petra Köppingová oznámila, že výjimku rozšiřuje i o lidi zaměstnané v energetice, vodohospodářství, informatice, dopravě, technických službách, potravinářství a v oborech souvisejících s farmacií.

Potvrzení pendlerům vydají saské okresní úřady na návrh zaměstnavatelů. Köppingová řekla, že změnu není možné zavést ze dne na den, proto ještě upřesní délku přechodného období.

Uvedla však, že přechodná fáze by mohla trvat do neděle. Saské ministerstvo sociálních věcí nyní ale říká, že skončí ve čtvrtek ve 24:00. Od pátku tak musí pendleři na hranicích předkládat potvrzení o důležitosti, nyní postačuje německým policistům ukázat pracovní smlouvu.

V Bavorsku přechodná doba pro pendlery skončila v úterý, počínaje středou tak němečtí policisté na bavorsko-české hranici kontrolují u pendlerů i potvrzení o důležitosti.

Řidiči směřující přes ČR do Německa musím mít z rozhodnutí MZd platný negativní Covid test. Při hraničních kontrolách jsme jen na #D2 v Lanžhotě v noci vrátili téměř dvě stovky kamiónů. Řidiči bez negativního testu si jej musí obstarat nebo volit alternativní trasu. #policiejmk — Policie ČR (@PolicieCZ) February 17, 2021

Při vstupu do Německa musí od neděle všichni včetně přeshraničních pracovníků či řidičů kamionů předkládat na hranicích negativní test na koronavirus. S výjimkou pendlerů, dopravců a lidí cestujících z humanitárních důvodů je nutné po překročení hranic nastoupit do karantény, která v Bavorsku činí deset a v Sasku 14 dní. V Bavorsku je možné izolaci po pěti dnech ukončit dalším testem, Sasko to nedovoluje.

Oproti pondělí se na hranicích s Německem ve Strážném ve středu kolony netvoří. Němečtí podnikatelé ale upozorňují na to, že kvůli zdržení může docházet ke zdržení ve výrobě například v automobilovém průmyslu.